В Перми пропала 81-летняя Елизавета Ефимовна Моисеевских. Еще 16 декабря она ушла из дома на улице Крупской, 71, с тех пор о ней ничего неизвестно. К поискам подключились полиция и поисковый отряд «Регион 59».Приметы пропавшей: на вид 75-80 лет, рост 164 см, телосложение среднее, волосы седые, глаза голубые.Была одета: пальто бордовое, платок пуховый, темные штаны, чёрные ботинки, с собой две сумки через плечо.Особые приметы: при ходьбе опирается на палку, шрам после операции выше локтя, след от операции на шее.Если у вас есть информация о женщине, позвоните по номерам: 02, 102 - полиция; 112, 8-922-31-41-112 – волонтеры.