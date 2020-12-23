В Пермском крае за сутки коронавирус выявили у 335 человек. Роспотребнадзор сообщает, что 75 человек проходят лечение в больницах, 260 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Из 335 новых заболевших – 131 мужчина, 204 женщины. Среди зараженных 14 детей.Из взрослого населения: от 15 до 29 лет – 21 человек, от 30 до 49 лет – 78 человек, 128 в возрасте 50-64 и 94 человека старше 65 лет.Общее число заболевших коронавирусом с начала пандемии в Пермском крае достигло 27 985. Ежесуточный прирост больных составил 1,2%. Коэффициент распространения болезни на сегодня - 1,01 (на 22 декабря – 1,01).Скончались за сутки 34 пациента с коронавирусом. На лечении в больницах остаются 1953 человека, из них на ИВЛ - 121. Выздоровели еще 374 пермяка.