Пермский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» наградил победителей декабрьского этапа акции «Я плачу за тепло!». Пятеро жителей Перми, Березников и Чайковского получили на свой лицевой счет по 2 тыс. рублей на оплату услуг отопления и ГВС.Жительница Перми в ходе церемонии награждения победителей отметила, что полученный подарок стал приятной неожиданностью и стимулом к дальнейшему ответственному отношению к платежной дисциплине. Еще одна участница церемонии подчеркнула, что будет рекомендовать своевременно вносить плату за тепло и горячую воду своим близким и друзьям.Акция «Я плачу за тепло!» проводилась «ЭнергосбыТ Плюс» с июля по ноябрь. Ее участниками могли стать добросовестные клиенты ПАО «Т Плюс» и ООО «Пермская сетевая компания» в Перми, Краснокамске, Березниках и Чайковском, ООО «Инвестспецпром» в Чайковском и АО «Березниковская сетевая компания» в Березниках. Для этого необходимо было в течение шести месяцев оплачивать квитанции за тепло и горячую воду своевременно, а также не иметь просроченной задолженности. Победителями акции стали несколько десятков жителей Прикамья.«Мы благодарим тех, кто добросовестно вносит платежи за тепло и горячую воду и приглашаем всех принять участие в нашей следующей акции — «В Новый год без долгов!». Достаточно оплатить услуги отопления и ГВС за ноябрь и декабрь до 31 декабря и не иметь задолженности, чтобы получить реальный шанс выиграть полезные подарки. Сертификаты в торговые сети получат сотни ответственных клиентов», — напомнил директор Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Евсей Петров.