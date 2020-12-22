Специалисты ООО «Пермская сетевая компания» (в составе Пермского филиала «Т Плюс» провели внеплановые ремонтные работы на распределительной тепловой сети, расположенной на ул. Газеты «Звезда» Ленинского района Перми. По этому теплопроводу отопление поступает в МАДОУ «Детский сад «Театр на звезде».Ремонтно-восстановительные мероприятия проведены в выходной день, когда детский сад не работал. Таким образом, для персонала дошкольного образовательного учреждения и воспитанников минимизирован возможный дискомфорт.Энергетики заменили 1 метр изношенного участка тепловой сети диаметром 80 мм, эксплуатируемого с 1998 года. Износ данного теплопровода составляет не менее 60% На время ремонта была ограничена подача отопления для одного социального объекта. Подача теплового ресурса возобновлена.«Ресурсоснабжающая организация в данном случае пошла навстречу интересам горожан, и восстановила надежность теплоснабжения детского сада без влияния на образовательный процесс. Однако это не всегда возможно. Сейчас износ ряда участков тепловых сетей в Перми достигает 70%. Для серьезного обновления теплосетевой инфраструктуры городу необходимы новые решения и основательное увеличение инвестиций», отмечает технический директор – главный инженер ООО «Пермская сетевая компания» Сергей Гужев.