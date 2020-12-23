В Министерстве социального развития Пермского края отчитались о реализации программы «Молодая семья» в этом году. По ней всего было выдано 617 сертификатов на 35% от стоимости жилья, 1 522 сертификата - на 10%.Ведомстве рассказали, что в 2021 году программа будет продолжена – также за счет федерального, регионального и местного бюджетов.«Планировалось, что в течение трех лет Пермский край будет получать из федерального бюджета ежегодно 385 млн рублей. Однако куратор программы - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ - при заключении соглашения на 2021 год довел финансирование только в размере 38 млн рублей», - сообщает Минсоцразвития Прикамья.Специалисты направили запрос в Минстрой для получения разъяснений.