В Перми конфликт на улице закончился грабежом «Айфона» и реальным сроком

Полицейские вычислили преступника и задержали его.

В Перми конфликт на улице между незнакомцами закончился уголовным делом и реальным сроком.

Рано утром на одной из улиц города мужчина находился в автомобиле. Рядом с иномаркой стояла девушка, она держала в руках телефон и снимала на него конфликт между ее мужем и незнакомцем. Пассажир машины схватил ее за запястье и вырвал из рук iPhone. Приехав домой он перевел через мобильный банк деньги с ее счета. Девушка написала заявление в полицию.

Полицейские вычислили преступника и задержали его.

- Свердловский районный суд признал его виновным в грабеже и краже и назначил ему наказание - лишения свободы в колонии строгого режима на срок 4 года и штрафа в размере 30 000 рублей, - сообщает ГУВД по Пермскому краю.