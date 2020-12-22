«Проклятая инфекция». В Прикамье от коронавируса умерла директор воскресной школы

Ирина Саманцева. Фото: Соликамская епархия/ВКонтакте

В воскресенье, 20 декабря, в Прикамье от коронавируса умерла директор воскресной школы при храме в честь Иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость» 48-летняя Ирина Саманцева.

В Соликамской епархии опубликовали пост скорби и рассказали, что Ирина принимала активное участие в епархальной жизни и внесла огромный вклад в воспитание детей.

- Прекрасная женщина, замечательная мать. К сожалению, все эти слова теперь относятся к Ирине Борисовне в прошлом. Проклятая инфекция вырвала из наших рядов еще одного достойного человека. Неутешны остались дети. Ирина честно несла свой крест. Она достойно выходила из непростых житейских ситуаций. Но на этот раз, ее силы оказались слабее. Несколько дней борьбы закончились ее уходом. Как мы можем уберечь близких от такой преждевременной смерти? Ответ звучит один: сознательность и строгая дисциплина в общественных местах. Нам всем надо помнить о мерах предосторожности. Помолимся о новопреставленной рабе Божией Ирине. Примет ее душу Господь, - написали в Соликамской епархии.

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