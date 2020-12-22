41-летний пермяк, ставший инвалидом в результате взрыва, с трудом отсудил у Пермского порохового завода 2 миллиона рублей

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Полтора года назад, 31 июля 2019 года, на Пермском пороховом заводе произошла трагедия. В одной из пресс-форм взорвались взрывчатые вещества. Пятеро работников оборонного предприятия попали в больницы, двоих из них в тяжелом состоянии увезли в ожоговый центр.

Один, 26-летний аппаратчик, получивший 60-процентные ожоги, скончался 5 августа. Другой, 40-летний рабочий, стал инвалидом.

Он подал иск к предприятию на 2 миллиона рублей. Кировский районный суд удовлетворил это требование, но на заводе попытались оспорить судебный вердикт в краевой инстанции, посчитав сумму завышенной. Однако там решение коллег оставили без изменения.

- На производстве «Нейлон» Пермского порохового завода произошел взрыв, в результате которого работник получил ожог до 35 процентов кожи, - прокомментировали эту тяжбу в краевом суде. - Пострадавший обратился в Кировский районный суд Перми с иском к ФКП «Пермский пороховой завод» о взыскании компенсации морального вреда.

Из-за взрыва он получил травму, повлекшую тяжкий вред здоровью. Он находился в ожоговом отделении, где ему провели 2 операции. Первые 5 дней гражданин был подключен к аппарату ИВЛ. В 2020 году ему назначили 2 группу инвалидности, степень утраты трудоспособности составила 70 процентов. В ходе расследования было установлено, что причиной несчастного случая явилось воспламенение спецпродукта с последующим горением в замкнутом объеме прессформы и разрушение камеры изделия. Доводы апелляционной жалобы о завышенном размере компенсации морального вреда судебная коллегия нашла неубедительными.

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