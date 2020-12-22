«Доплачивала себе по миллиону в год». В Прикамье судили школьного бухгалтера

Ближайшие 3,5 года школьный бухгалтер может провести за колючей проволокой. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В селе Стряпунята, расположенном в 20 километрах от Краснокамска, главный бухгалтер местной школы решила, что зарплата у нее слишком маленькая. Она завела несколько счетов и стала тайком перечислять себе дополнительные деньги.

«Прибавка» за три года составила солидную сумму. Но однажды в школу пришла проверка.

35-летняя главный бухгалтер Стряпунинской средней школы с 2016 по 2019 год похитила более 2 миллионов 700 тысяч рублей, - рассказали в прокуратуре Пермского края. - Она вносила недостоверные сведения в зарплатные реестры и заявки на выплату заработной платы, начисляя ежемесячно себе дополнительные суммы в размере от 60 до 90 тысяч рублей. Она признана виновной в присвоении вверенного имущества с использованием служебного положения в особо крупном размере.

Суд приговорил школьного бухгалтера к 3 годам 6 месяцам колонии общего режима. В пользу школы с нее будут взыскивать причиненный ущерб.

Осужденная еще имеет возможность обжаловать приговор в краевой инстанции.