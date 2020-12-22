Самолет из Нового Уренгоя до Перми не может вылететь из-за 40-градусного мороза и тумана

Сейчас в этом аэропорту совсем другая погода. Фото: Анна Полякова

Сорокаградусные морозы и сильный туман на Ямале стали причиной задержки двух рейсов авиакомпании UVT Aero – до Перми и Бугульмы.

По данным Уральской транспортной прокуратуры, 99 пассажирам, запланировавшим перелет в Татарстан и Прикамье, придется провести на Ямале еще, как минимум, сутки. В частности, авиарейс RT-237 сообщением Новый Уренгой — Пермь перенесен на 23 декабря. Транспортный прокурор сообщил, что взял ситуацию на контроль и проследит, чтобы авиакомпания позаботилась о пассажирах в соответствии с Федеральными авиационными правилами.

Между тем по данным сервиса «Яндекс.Погода» в среду в Новом Уренгое похолодает до -47 градусов и туманы могут не исчезнуть.