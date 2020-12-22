Вечером Пермь встала в пробках

Сервис Яндекс закрасил пермские улицы чуть ли не малиновым.

Не слишком сильный снег и совсем не морозная погода второй день подряд буквально сковывают движение в городе по вечерам.

- Попова стоит! На Шоссе Космонавтов застряли! Ползем по Компросу! На Бульваре Гагарина не протолкнуться! – делятся впечатлениями пермяки в соцсетях и по телефону.

Действительно, сервис Яндекс-пробки закрашивает улицы города чуть ли не малиновым цветом. Допустим, на улице Попова произошло ДТП, а на Комсомольском проспекте чуть повыше ЦУМа и на улице Революции возле сада имени Горького идут ремонтные работы. Но в других «покрасневших» местах препятствий вроде бы быть не должно.

Между тем завтра, а также в четверг синоптики прогнозируют обильные снегопады и переохлажденный туман, который, как они предупреждают, сулит гололед на дорогах.