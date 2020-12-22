«Т Плюс» вложит в теплосетевую инфраструктуру Перми 28 млрд рублей

Фото: Пермский филиал ПАО «Т Плюс»

Пермский филиал ПАО «Т Плюс» и Правительство Пермского края заключили регуляторное соглашение об увеличении инвестиций в систему теплоснабжения, переходе г. Перми на регулирование по методу «альткотельной» и обязательствах по выполнению капитальных вложений. Подписи под документом поставили министр тарифного регулирования и энергетики Пермского края Артем Балахнин и директор Пермского филиала «Т Плюс» Сергей Кругляков.

По условиям соглашения, общий объем вложений в модернизацию теплосетевого комплекса города Перми со стороны ПАО «Т Плюс» составит 28 млрд рублей в течение 15 лет. Стороны берут на себя взаимные обязательства: ресурсопоставщики – по развитию инфраструктуры и осуществлению необходимых инвестиций, а регион – по установлению долгосрочных тарифов не выше уровня «альткотельной».

Для 80% населения, клиентов «Пермской сетевой компании», тариф будет «заморожен» в течение первых трех лет - до 2024 года.

«При переходе на «альткотельную» потребители получают современную инфраструктуру и качественное теплоснабжение без тарифных скачков. Также у бизнеса появляется возможность планировать инвестиции на годы вперед. Эффективность новой модели рынка тепла мы уже оценили на примере Ульяновска», - отметил генеральный директор ПАО «Т Плюс» Андрей Вагнер.

«Пермский край сегодня – передовой регион в части реализации современной тарифной политики. Регуляторное соглашение в сфере теплоснабжения - одно из первых в стране. Ресурсоснабжающая организация получает понятные правила игры на долгосрочный период. Кроме того, соглашение позволит краевым властям контролировать объемы и сроки обновления теплосетевой инфраструктуры», - сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

В рамках перехода на новую модель теплоснабжения будут переложены порядка 66 км магистральных, 63 км распределительных и 32 км квартальных тепловых сетей во всех районах Перми, также запланирована модернизация почти 300 центральных тепловых пунктов. Новый подход позволит выполнить целевое обновление теплосетевой инфраструктуры ряда городских территорий, таких, как микрорайоны Парковый, Балатово, Закамск, Рабочий поселок, Крохалева, и другие. Эти меры позволят значительно повысить качество услуг отопления и горячего водоснабжения для жителей.

«Альткотельная» - неофициальное название нового метода расчёта тарифов на тепло, разработанный государством. При таком подходе цена на тепло рассчитывается следующим образом: за основу берется стоимость строительства нового источника тепла (той самой "альтернативной котельной"), подключения к нему потребителей и дальнейшего его обслуживания (строить при этом ничего не нужно). На основе этих затрат утверждается предельный уровень для всех источников в городе, дороже которого продавать тепло нельзя.

Решениями правительства Российской Федерации к ценовой зоне теплоснабжения отнесены города Барнаул и Рубцовск Алтайского края, города Красноярск и Канск Красноярского края, города Ульяновск и Оренбург, Самара, Владимир, Медногорск, Новокуйбышевск, а также посёлок Линево Новосибирской области. Ценовые зоны теплоснабжения признаны эффективным инструментом развития инфраструктуры в муниципальных образованиях любого масштаба.