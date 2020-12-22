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Политика

Дмитрий Самойлов перешел в краевое правительство

Экс-мэр Перми стал вице-премьером региона
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Дмитрий Самойлов

Дмитрий Самойлов

Фото: Виталий КОКШАРОВ

Бывший глава Перми Дмитрий Самойлов стал заместителем председателя правительства Пермского края. На этом посту он сменил Антона Клепикова, который был вице-премьером до ноября этого года.

В сфере деятельности экс-мэра будут культура, образование и спорт, а также он займется подготовкой к 300-летнему юбилею Перми.

Напомним, Дмитрий Самойлов возглавил администрацию Перми летом 2014 года. А 15 декабря депутаты Пермской городской думы приняли его отставку по собственному желанию - в связи с переходом на новую работу. С этого же дня исполнять обязанности главы администрации Перми начал Алексей Дёмкин.