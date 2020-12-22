В Перми мужчина под видом волонтера ограбил 92-летнего пенсионера прямо в поликлинике

Полиция Перми разыскивает мужчину, подозреваемого в краже денег у пенсионера.

В Перми 16 декабря в одной из поликлиник Свердловского района произошла кража. 92-летний мужчина пришел в медучреждение, на пороге пенсионера встретил незнакомец, представился волонтером и вызвался помочь пожилому человеку.

Они вместе зашли в поликлинику, мужчина помог сдать верхнюю одежду в гардероб, сопроводил до кабинета врача, подождал. Выбрав момент, вытащил из кармана пенсионера деньги - 21 000 рублей.

Позднее, обнаружив пропажу денег, пенсионер обратился с заявлением в полицию.

- Уголовное дело возбуждено по статье «кража», - сообщает УМВД по городу Перми. - Подозреваемый попал в поле зрения камер видеонаблюдения.

Приметы подозреваемого: мужчина 30-ти лет, восточный тип внешности, был одет в короткую куртку с капюшоном темного цвета, темные штаны, на голове – фуражка. Оперативники просят откликнуться всех, кто располагает информацией об этом человеке.

Телефоны: 8-908-25-30-200-71, 218-89-10 или «02».