Новый коллективный договор «Азота» принят единогласно

Фото: «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»

В филиале «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» состоялась конференция по принятию коллективного договора на 2021-2023 гг.

В работе конференции приняли участие директор филиала «Азот» Андрей Семенюк, председатель Пермского краевого отделения Росхимпрофсоюза Алексей Клейн, руководители служб, начальники цехов, а также 28 делегатов от подразделений предприятия. Впервые из-за сложной эпидемиологической ситуации конференция проходила не только очно, но в онлайн-формате.

За отчетный период 2018-2020 годов компания направила на финансирование льгот и гарантий для сотрудников филиала 450 млн рублей. Среди важных улучшений – рост на «Азоте» средней заработной платы и вложений в здоровье сотрудников.

Минимальная и средняя заработные платы на «Азоте» превышают нормы, установленные в отраслевом тарифном соглашении. Для работников предприятия предусмотрено 12 видов материальной помощи, доплата на питание и 5 видов дополнительных оплачиваемых отпусков. Персонал имеет возможность оздоровления в санаториях и на курортах. На заводе круглосуточно работает медпункт, а также поликлиника с широким спектром медицинских услуг.

Сотрудникам выдают полисы добровольного медицинского страхования. Работники предприятия обеспечены сертифицированными спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты. Для доставки на работу и с работы предоставляется корпоративный транспорт, подразделения снабжаются питьевой бутилированной водой. Для детей работников организуется отдых в оздоровительных лагерях и туристические поездки.

Владимир Семенов, председатель первичной профсоюзной организации «Азот»:

- Новый коллективный договор рассчитан на три года, в нем учтены многие пожелания работников. Также те пункты, которые были, доработаны с учетом трудового законодательства. В новом коллективном договоре сохранен основной объем социальных льгот и гарантий, значительно превышающий требования законодательства и отраслевых соглашений. Кроме того, пересмотрен размер материальной помощи к отпуску, на рождение ребенка, на лечение ребенка инвалида и т.д.

Коллективный договор состоит из 10 разделов. Корректировки текста связаны с изменениями трудового законодательства и локальных нормативных актов. Делегаты конференции единогласно проголосовали за принятие нового коллективного договора.

Андрей Семенюк, директор филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»:

- Коллективный договор – важнейший инструмент взаимодействия администрации завода и трудового коллектива. Нынешний год был непростым в связи с пандемией, но несмотря на все трудности завод работал. Он стал островком стабильности для заводчан. Профсоюзный комитет, профсоюзные активисты всегда были и остаются нашими партнерами в развитии производства, укреплении трудовой дисциплины и реализации социальной политики на предприятии.