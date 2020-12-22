В Пермском крае коронавирусом заболели еще 332 человека

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 27 650. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Пермском крае 332 новых случая заражения COVID-19 за сутки. Из новых заболевших только 89 человек проходят лечение в больницах, 243 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Из 332 заболевших – 142 мужчины, 190 женщин. Среди зараженных 18 детей. Из взрослого населения: от 15 до 29 лет – 30 человек, от 30 до 49 лет – 102 человека, 111 в возрасте 50-64 и 71 человек старше 65 лет.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 27 650, об этом сообщает Роспотребнадзор региона. Ежесуточный прирост больных составил 1,2% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,01 (на 21 декабря – 1,02).

Скончались за сутки еще 33 человека. На лечении в больнице остаются 2022 пациента.