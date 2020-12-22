Делая город чище и краше: в столице Прикамья подвели итоги конкурса «Пермь — мастерская будущего»

Фото: «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»

Подведены итоги открытого конкурса школьных экологических проектов «Пермь – мастерская будущего», организатором которого на протяжении 14 лет является ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез. Цель конкурса: экологическое просвещение, привлечение внимания к проблемам защиты окружающей среды.

Испытания 2020-го участники выдержали достойно: юные экологи и неравнодушные горожане творили, узнавали новое и делали краевую столицу чище и краше.

19 декабря состоялось подведение итогов «Пермь – мастерская будущего – 2020». В этом году на рассмотрение организаторов конкурса было подано более 20 заявок, победителями стали 9 проектов: «Бердинг в Перми - создание карты и буклета» и «Экоград ТЕRRA VERDE» (МАОУ СОШ N132), «Экологическая тропа Ивенская: семь новых шагов» (МАОУ СОШ N 135), «Театр юных натуралистов» (МАОУ СОШ «Мастерград»), «Тайна речки Гусянки» и «Детский городской огород» (ТОС «Загарье»), документальный фильм «Один день реки Мулянка» (МАОУ «Энергополис»), Экофестиваль «Изобретай Eco» (МАОУ СОШ N 93).

Фото: «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»

Специальный приз конкурса получил проект «Остановки. Все культурно», который продолжает жить уже при поддержке властей и брать новые вершины. В этом году он стал одним из победителей Всероссийского грантового конкурса «Молоды душой».

- Мы вместе с командой школьников придумали стикеры с Енотом – экологом, которые разместили на 5-ти действующих остановках города Перми и проверили их в динамике, результаты оказались положительными, - рассказал Никита Кифель, куратор проекта, студент ПНИПУ, - продолжим и дальше приводить в порядок пермские остановки. В планах наклеить 60 таких рисунков на остановочные комплексы. В этот раз мы сможем облагородить гораздо больше точек.

Фото: «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»

На торжественной церемонии закрытия ребята смогли пообщаться и поучаствовать в мастер-классе по созданию новогодних композиций из экоматериалов. Всем победителям были вручены дипломы и подарки, а сами участники конкурса пожелали организаторам новых ярких идей, радости творчества, скорейшей встречи в режиме реального времени, здоровья и процветания. Конкурс «Пермь – мастерская будущего», организованный предприятием «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», пройдет и в следующем году – в 2021 он станет пятнадцатым, юбилейным.

За 14 лет на участие в конкурсе поступило более 340 заявок от пермских школьников, воплотились в жизнь более 200 проектов. Конкурс «Пермь — мастерская будущего» был трижды отмечен на всероссийском уровне.