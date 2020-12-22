Пермяки могут встретить новогоднюю ночь в кинотеатре

Новый год можно будет встретить в кинотеатре. Фото: архив "КП"

Встретить Новый год в кинотеатре предлагает «Синема парк». Для пермяков включат поздравление Президента на большом экране, подготовят интерактивное поздравление от Деда Мороза, а потом покажут кино. На выбор несколько фильмов: «Огонь» (6+), «Последний богатырь» (12+), «Серебряные коньки» (6+) и «Фестиваль Рифкина» (16+).

Цена билета на новогодний сеанс – 2500 рублей.

Расписание такое:

23.45 – сбор гостей, поздравление Президента на большом экране, интерактивное поздравление от Деда Мороза.

0.10 – начало просмотра фильма.