В Пермском крае раскрыли убийство десятилетней давности

Преступление оставалось нераскрытым на протяжении 10 лет. Фото: Василий Вахрин

В Пермском крае следователи по расследованию особо важных дел (о преступлениях прошлых лет) СКР по Пермскому краю расследовали преступление, которое произошло 10 лет назад в Соликамске.

В июле 2010 года сильно избитого мужчину нашли в одном из подъездов города. Его отвезли в больницу, но травмы оказались серьезные, позднее он умер. Преступление оставалось нераскрытым на протяжении 10 лет. Следователи провели серьезную работу, чтобы установить личность и доказать причастность к убийству ранее неоднократно судимого жителя Соликамского городского округа.

Уголовное дело было рассмотрено с участием присяжных заседателей, которые вынесли обвинительный вердикт.

- Приговором суда виновному назначено наказание - 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщает СКР по Пермскому краю. - Приговор в законную силу не вступил.