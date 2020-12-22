В Пермском крае Осинский округ оказался в лидерах по числу заболевших коронавирусом в регионе

Всего в Пермском крае выявлено 27318 заболевших с начала пандемии. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По последним данным Роспотребнадзора в Пермском крае за минувшие сутки подтверждено еще 330 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Новые заболевшие обнаружены в 36 территориях региона.

Больше всего жителей с COVID-19 выявлено в Перми – 125 заболевший. На втором месте по заболеваемости оказался Осинский округ. Там выявили стразу 29 заболевших, на третьем – Березники - 28 заболевших.

В Большесосновском районе коронавирус у 21 жителя, в Верещагино – у 18, в Чайковском – у 14. В Чусовом, Елово и Чердыни обнаружено по 7 заболевших COVID-19, в Краснокамске и Кунгуре – 6. По 5 человек с ковидом в Кишерти, Горнозаводске и Частинском районе.

Еще по 4 заболевших в Гремячинске, Карагае и Куеде. В Очере, Губахе, Соликамске, Кунгурском и Пермском районах зафиксировано по 3 случая заражения коронавирусом. По 2 жителя с коронавирусной инфекцией обнаружено в Октябрьском, Суксуне, Гайнах, Кудымкаре, Сиве и Лысьве.

По одному заболевшему в 8 территориях Пермского края. Это Юсьва, Кизел, Красновишерск, Оханск, Чернушка, Барда, Березовка и Уинское.

Всего в Пермском крае выявлено 27318 заболевших. Случаи заражения коронавирусом есть во всех территориях Прикамья.