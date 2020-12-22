На восстановление пострадавшего от пожара дома на улице Студенческой выделят 5 млн рублей

Все работы по восстановлению пострадавшего дома, планируют завершить в марте 2021 года. Фото: Борис МЕРКУШЕВ

В Перми прошло заседание, на котором обсуждались вопросы, связанные с восстановлением пострадавшего от пожара дома на улице Студенческой.

На нем было принято решение выделить более 5 млн рублей для восстановительных работ, которые выполнит подрядная организация. А из резервного фонда администрации города дополнительно выделено 1,036 млн рублей - единовременной материальной помощи жильцам, квартир, которые пострадали.

- Сумма, которую получит каждая семья, зависит от размера ущерба, определенного по результатам обследования квартир, - сообщили в городской администрации. - Всего из резервного фонда помощь получат жители 16 квартир. Жильцам еще 5 квартир, по которым ущерб составил до 6,5 тысяч рублей, будет оказана единовременная материальная помощь.

Подрядчик приступил к работам 4 декабря. Плановый срок окончания всех работ – март 2021 года.