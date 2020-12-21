Стала известна причина смерти 21-летней девушки, которую нашли в лесу в Перми

Анастасия В. Фото: со страницы погибшей/Вконтакте

По официальной версии следователей, 21-летняя пермячка покончила жизнь самоубийством.

Напомним, 21- летняя Анастасия пропала 13 августа. В этот день она вышла от родителей из дома в Микрорайоне Гайва, сказав, что пойдет в гости к младшей сестре. Пройти Насте нужно было всего несколько сотен метров. Но до места она так и не дошла.

Девушку объявили в розыск, к поиску подключились волонтеры, полицейские, родители и друзья Насти. Несколько дней они прочесывали лес рядом с домом, обошли все заведения в радиусе последнего сигнала, который исходил с ее мобильного, но 18 августа, к несчастью, девушку нашли погибшей в лесу в нескольких сотнях метров от дома.

Следователи начали проверку и назначили судмедэкспертизу. Накануне правоохранители получили результаты патологоанатомов и не стали возбуждать уголовное дело.

- В возбуждении уголовного дела отказано на основании статьи 24 УПК РФ «отсутствие события преступления», - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

Другими словами, девушка совершила суицид.