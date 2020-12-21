Разрешены рейсы из Перми в Израиль, Узбекистан и Болгарию

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Росавиация разрешила нескольким авиакомпаниям выполнять международные рейсы из Перми.

Как сообщается на сайте Федерального агентства воздушного транспорта, авиакомпания Nordwind получила допуск на рейсы из Перми в Тель-Авив (Израиль), а также Фергану, Наманган, Самарканд (Узбекистан). Частота полетов - два рейса в неделю. Авиакомпания Azur Air на лето 2021 года получила разрешение на полеты из Перми в Бургас (Болгария), также два раза в неделю.

Но наличие разрешения вовсе не означает того, что полеты будут совершены. Напомним, сейчас из-за коронавируса все международные рейсы из пермского аэропорта прекращены.

В начале декабря Росавиация разрешила авиакомпании Royal Flight летать из Перми в Каир. Полеты по этому маршруту могут выполняться два раза в неделю.

Допуск на выполнение данного маршрута, также два раза в неделю, уже имеет авиакомпания AZUR air. Но несмотря на разрешение, компания не выполнила ни одного полета из Перми в Египет.