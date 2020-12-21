Суд признал недействующими тарифы на вывоз мусора в Пермском крае

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Пермский краевой суд признал недействующими текущие нормативы накопления твердых коммунальных отходов и долгосрочные тарифы на вывоз мусора. Об этом сообщил на своей странице в Facebook юрист ассоциации ТСЖ Виталий Степанов.

- Речь идет не о тарифах на обращение с ТКО 2019 года, которые были отменены неделей ранее, а именно о тарифах и нормативах, действующих в 2020 году и далее, - написал юрист. - При этом суд обязал профильные ведомства в течение трех месяцев с момента вступления решения суда в законную силу принять заменяющие нормативные правовые акты.

В свою очередь в краевом министерстве тарифного регулирования и энергетики заявили, что пока решение суда не вступило в силу, тарифы и нормативы остаются действующими, уточнив при этом, что теперь министерство должно будет исключить из тарифов налог на прибыль.

- Правда, сделать это сразу и задним числом, к сожалению, нельзя, - пояснили в ведомстве. - Исключить налог на прибыль за 2020 год можно будет только в тарифе на 2022 год, потому что нам нужны итоговые цифры по 2020 году, чтобы учесть все и сразу. Поэтому скорректировать тариф на 2021 год по этому основанию мы не можем.