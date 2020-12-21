«Т Плюс» готовит площадку для нового оборудования Пермской ТЭЦ-9 по программе ДПМ-штрих

Фото: Пермский филиал «Т Плюс»

Пермский филиал «Т Плюс» начал подготовку площадки для установки нового оборудования Пермской ТЭЦ-9. Работы, в которые будет вложено 7,5 млрд рублей (без НДС), ведутся в рамках федеральной госпрограммы модернизации тепловых электростанций ДПМ-штрих.

Сейчас компания демонтирует старый котлоагрегат и паровую турбину, установленные в 60-70-х годах прошлого века. На их место установят современное оборудование, которое «Т Плюс» закупила у российских производителей.

Реализацию проекта планируется завершить в 2022 году. По программе модернизации на Пермской ТЭЦ-9 будут обновлены две паровые турбины, блочные трансформаторы, паровой котлоагрегат, генераторы, водогрейный котел. Выполненные мероприятия повысят эффективность станции и на 20% увеличат ее экономичность.

Напомним, в конце мая 2019 года проекты обновления двух турбогенераторов Пермской ТЭЦ-9 были отобраны Правительством Российской Федерации для участия в программе по замещению выработавших свой ресурс генерирующих мощностей на наиболее энергоэффективные источники теплоснабжения.

Справка: Пермская ТЭЦ-9 введена в эксплуатацию в 1957 году. Установленная тепловая мощность – 1049,8 Гкал/ч, электрическая – 435 МВт. ТЭЦ обеспечивает энергоснабжение нефтеперерабатывающего производства и является одним из основных источников тепла для левобережной части Перми.