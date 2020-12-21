«Пробки – девять баллов». Первый же снегопад парализовал движение в Перми

Пробки в городе возникли из-за снега Фото: Михаил ФРОЛОВ

Уже в 17 часов понедельника, 21 декабря, проехать по Перми стало невероятно сложно. Первый же снегопад парализовал движение транспорта.

Сервис «Яндекс-пробки» окрасил весь центр города в красный цвет: «Пробки – девять баллов». Особенно сложная ситуация на улице Попова на подъезде к коммунальному мосту, на участках улиц Луначарского, Пушкина, шоссе Космонавтов, прилегающих к Центральному рынку.

«Дороги абсолютно не чищены!», - ругаются в соцсетях пермские водители, объясняя увеличившиеся пробки.