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Общество

«Пробки – девять баллов». Первый же снегопад парализовал движение в Перми

Стоит весь центр города
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Пробки в городе возникли из-за снега

Пробки в городе возникли из-за снега

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Уже в 17 часов понедельника, 21 декабря, проехать по Перми стало невероятно сложно. Первый же снегопад парализовал движение транспорта.

Сервис «Яндекс-пробки» окрасил весь центр города в красный цвет: «Пробки – девять баллов». Особенно сложная ситуация на улице Попова на подъезде к коммунальному мосту, на участках улиц Луначарского, Пушкина, шоссе Космонавтов, прилегающих к Центральному рынку.

«Дороги абсолютно не чищены!», - ругаются в соцсетях пермские водители, объясняя увеличившиеся пробки.