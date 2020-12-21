В Перми избили водителя автобуса

- Фото: Василий Вахрин

В Перми двое неизвестных избили водителя маршрутного автобуса. Близкие пострадавшего мужчины опубликовали запись в социальных сетях, с просьбой откликнуться очевидцев произошедшего. Знакомая водителя маршрутки Яна рассказала корреспонденту «КП» о произошедшем.

- Нападения произошло 16 декабря около 18.30 в Орджоникидзевском районе на улице Репина, - вспоминает Яна. - Водитель сидел в автобусе, с улицы подошли двое пьяных мужчин, разбили лобовое стекло и начали избивать водителя, а потом убежали.

По словам Яны, водитель даже не успел ничего понять и не запомнил лиц нападавших. После нападения он получил различные травмы. Мужчина обратился в больницу и написал заявление в полицию. В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю сообщили, что по факту обращения 37-летнего мужчины в медицинское учреждение проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего.

Яна просит откликнуться свидетелей произошедшего. Всех, кто обладает какой-либо информацией о случившемся, просят писать ей на страницу в социальной сети.