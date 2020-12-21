Tele2 наделила своих абонентов силой Санты

Фото: предоставлено Tele2

Мобильный оператор Tele2 запустил новую рекламную кампанию в поддержку новогоднего предложения: оно позволяет абонентам с помощью искусственного интеллекта выбрать и отправить близким подарки от оператора и партнеров. В новом видео Босс и его команда объясняют абоненту, что теперь у него есть сила Санты – как и главный персонаж зимних праздников, он может дарить подарки, индивидуально подобранные под интересы и вкусы получателя.

Tele2 вновь меняет привычные правила и в эти новогодние праздники наделяет своих абонентов «силой Санты». «Дарите друзьям то, о чем они мечтают давно – минуты, гигабайты, подписку на музыку и кино», – призывает Босс, лидер команды Tele2. Подобрать для каждого индивидуальный подарок от оператора или партнеров поможет искусственный интеллект Миа. Подарок будет доступен как абоненту Tele2, так и клиенту другого оператора. «Друзья ваши – подарки наши», – подчеркивает Босс. Ролики новой рекламной кампании опубликованы на канале Tele2 в YouTube.

Чтобы воспользоваться помощью Мии и отправить подарок, необходимо зайти в личный кабинет «Мой Tele2». Затем следует нажать кнопку «Порадовать близких», ввести номер человека, которого хочется поздравить, и выбрать одно из предложений от искусственного интеллекта. Промокод на получение подарка можно отправить через SMS или сообщением в мессенджере. Один пользователь может подарить и получить пять подарков. Подробная информация о предложении оператора опубликована на сайте.

Стать абонентом Tele2 можно, заказав SIM-карту в интернет-магазине с доставкой на дом или забрав ее самостоятельно в салоне. Также подключение к оператору доступно в точках продаж Tele2.

Материал предоставлен компанией Tele2