Штрафы за неуплату коммуналки за 2020-й год могут начислить с 1 января

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В начале 2021 года пени, начисленные за неуплату жилищно-коммунальных услуг, могут начислить на весь долг, образовавшийся в течение уходящего года.

Напомним, что при введении так называемого «моратория» на введение штрафов с апреля 2020 года в нормативно-правовых актах не прописали четкие правила его отмены. На это обратили внимание в НП «ЖКХ Контроль». Для поставщиков и потребителей осталось неясным, на какую задолженность за ЖКУ с 1 января года будут зачисляться пени и штрафы: образованную с 6 апреля или на долг, зафиксированный с начала 2021 года.

Чтобы исключить ситуацию, при которой по окончании отсрочки граждане не получили огромные счета, «ЖКХ Контроль» попросило главу Минстроя РФ Ирека

Файзуллина начислять пени только на долги, возникшие после отмены ограничений.

«Мы поддерживаем эту инициативу. Действительно, стоит разобраться и внести ясность по этому вопросу», — сказал первый зампред комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Сергей Пахомов.

Напомним, с 6 апреля 2020 года до 1 января 2021 в России решением Правительства РФ приостановлено начисление штрафов (пени) за неуплату ЖКУ. Также до конца года был приостановлен процесс поверки вышедших из строя счетчиков воды, света, тепла и запрещено отключение подачи комресурса за долги.