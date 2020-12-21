В Перми детям на дистанционном обучении снова выдадут сухие пайки

Сухие пайки будут выдавать 22 и 23 декабря. Фото: Анна Маркова

В Перми вновь будут выдавать продуктовые наборы детям, которые находятся на дистанционном обучении. Их можно будет получить 22 и 23 декабря в образовательных учреждениях Перми. Каждая школа составляет свой график выдачи сухпайков.

Наборы будут выдаваться семьям с детьми 5-8-х и 10-х классов, которые относятся к льготной категории учащихся и находятся сейчас на дистанционном обучении.

К таким категориям относятся малоимущие и многодетные, семьи, где один либо оба родителя пенсионеры по старости, семьи, где один либо оба родителя - инвалиды I, II групп, семьи, находящиеся в социально опасном положении, дети-инвалиды, ВИЧ-инфицированные, а также обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья.

Варианты сухих пайков получены из министерства образования Пермского края и единые для всех территорий Пермского края, в том числе Перми.

Всего планируется выдать порядка 13 500 сухих пайков. Подробнее с графиком выдачи продуктовых наборов в каждой школе можно ознакомиться на сайте образовательного учреждения.