В Прикамье растет популярность дебетовых карт Сбербанка

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С начала 2020 года Сбербанк в Прикамье выдал 500 тысяч дебетовых карт, что на 10% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это объясняется тем, что функционал и сфера применения банковских карт расширяется с каждым годом, они все активнее вытесняют из повседневной жизни наличные деньги.

Дебетовую карту Сбербанка можно использовать для оплаты товаров и услуг, пополнения счетов и вкладов, а также совершения платежей и покупок онлайн, не выходя из дома.

Константин Подвальный, Управляющий Пермским отделением ПАО Сбербанк:

«В настоящее время дебетовые карты - неотъемлемая часть нашей жизни и один из основных инструментов, для совершения различных финансовых операций. Основное преимущество для держателей карт Сбербанка - широкая сеть устройств самообслуживания на территории Пермского края, которая насчитывает 945 банкоматов и 480 информационно-платежных терминалов. В тех районах, где нет офисов банка, оплатить услуги ЖКХ и снять наличные средства с карты можно в обычном сельском магазине, подключенном к системе «Кэшаут». Такие торговые точки имеют специальный указатель – стикер «Здесь вы можете снять наличные». Важно, что широкий спектр финансовых услуг сегодня наши клиенты могут получить круглосуточно и не выходя из дома с помощью сервиса Сбербанк Онлайн: открыть вклад, оформит кредит или ипотеку, оплатить услуги ЖКХ и многое другое».

Оформить карту можно дистанционно, оставив заявку на сайте банка. Новые дебетовые карты можно активировать на следующий день после заказа, а перевыпущенные – на следующий день после истечения срока действия текущей карты. Дистанционная активация дебетовых карт доступна в мобильном приложении и интернет-версии Сбербанк Онлайн, благодаря чему клиент может начать совершать платежи и покупки до того, как получит на руки пластиковую карту.