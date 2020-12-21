«Меня чуть инфаркт не хватил». Известная актриса из Перми Светлана Пермякова напугала своих подписчиков

После Нового года актриса из Перми собирается худеть и молодеть. Фото: Борис КУДРЯВОВ

- Меня чуть инфаркт не хватил, ваш гример – гений, – комментируют пост подписчики известной актрисы из Перми Светланы Пермяковой.

48-летняя знаменитость опубликовала короткий ролик на своей странице в Instagram, который подписала: «Айда со мной, подробности скоро. Всем позитивного начала рабочей недели. Ваша баба Света».

А на кадрах – 70-летняя старушка, которая говорит голосом Светланы Пермяковой: «Ой, здравствуйте, девушки. Видите, до чего доводит не празднование Нового года вовремя. Поэтому давайте хорошо отметим Новый год. Вкусно покушаем, замечательно выпьем, а после Нового года будем приобретать здоровье и красоту. Я приглашаю вас вместе со мной сбрасывать лишние килограммы и приобретать молодость души и тела.

И не смотря на то, что ролик этот, вероятней всего, рекламный, и снимали его с помощью обычных фильтров на смартфоне, за три часа видео посмотрели около 200 тысяч подписчиков актрисы.

Многие оставляют комментарии»: «Какая милая бабуля», «Вы будете теплой, мягкой и уютной бабулей. К Вам так и хочется прижаться!», «Баба Света, не пугай!», «Такая очаровашка! А глаза-то все те же!», «А я подумала, что это Ваша мама», «Боже, как это? До чего техника дошла!», «Когда-нибудь вы станете преочаровательной бабушкой, а пока блистайте молодостью, Вы замечательно выглядите!»