В Перми уголовное дело главврача о растрате 2 млн передали в суд

Уголовное дело Марины Друговой и ее коллеги передано в суд.

Следователи МВД по Пермскому краю закончили предварительное расследование уголовного дела в отношении бывшего главврача пермского Центра медицинской профилактики Марины Друговой и ее коллеги.

Другова обвиняется в шести эпизодах по статье «Присвоение и растрата, совершенные лицом с использованием своего служебного положения в крупном размере».

Ее знакомая - в двух эпизодах пособничества в присвоении и растрате бюджетных средств.

Следователи выяснили, что с ноября 2014 по июнь 2019 года главный врач центра заключала фиктивные договоры с подконтрольными коммерческими организациями и индивидуальными предпринимателями на выполнение работ и оказание услуг, которые фактически не выполнялись и не оказывались либо выполнялись самими работниками Центра.

Деньги были обналичены через подконтрольные ООО и ИП по фиктивным договорам. Другова получала и присваивала их. Также она и ее подельница фиктивно трудоустраивали сотрудников в Центр медицинской профилактики без реального выполнения им трудовых обязанностей.

Заработная плата таким сотрудникам перечислялась на банковские карты, которые находились в пользовании обвиняемых.

- Ущерб, причиненный Министерству здравоохранения Пермского края, составил более 2 млн рублей, - сообщает ГУ МВД по Пермскому краю. - Обвиняемым избрана мера пресечения в виде денежного залога и подписки о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.