В Пермском крае 330 заболевших коронавирусом за сутки

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 27 318. Фото: архив "КП"

В Пермском крае коронавирусную инфекцию за сутки выявили у 330 человек, об этом сообщает Роспотребнадзор региона. Из них: 99 человек проходят лечение в больницах, 231 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Среди заболевших - 138 мужчин, 192 женщины и 16 детей. Из взрослого населения: от 15 до 29 лет – 20 человек, от 30 до 49 лет – 103 человека, 119 в возрасте 50-64 и 72 человек старше 65 лет.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 27 318. Ежесуточный прирост больных составил 1,2% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня - 1,02 (на 20 декабря – 1,03).

Скончались за сутки еще 34 человека с положительным тестом на ковид. В больницах продолжают лечение - 1947 пациентов из них - 123 на ИВЛ.