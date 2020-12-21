В центре Перми из здания, где проходил квест, эвакуировали 15 детей

На время устранения аварии было отключено теплоснабжение в доме, но ненадолго. Фото: Василий Вахрин

В Перми 20 декабря в доме на улице Петропавловской, 40 произошла коммунальная авария. Около 15 часов в цокольном этаже прорвало трубу с горячей водой.

Дом 8-ми этажный с административными помещениями. В левом крыле цокольного этажа, где произошел порыв, находятся: салон красоты и студия «Квест-история». На этаже был сильный пареж.

По информации источника «КП» из студии квеста через запасной выход на придомовую территорию было эвакуировано 20 человек, в том числе 15 детей в возрасте 7-8 лет. В салоне красоты никого не было, пострадавших нет.

На время устранения аварии было отключено теплоснабжение в доме, но ненадолго. Около 16.30 восстановительные работы завершены, теплоснабжение восстановлено.