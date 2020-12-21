Пермякам начали перечислять выплаты на детей до 7 лет

Семьи, где есть дети до 7 лет (включительно), получат до Нового года по 5 тысяч рублей. Фото: Евгения ГУСЕВА

Пермякам начали поступать выплаты на детей, о которых на ежегодной пресс-конференции сообщил президент Владимир Путин.

Семьи, где есть дети до 7 лет (включительно), получат до Нового года по 5 тысяч рублей. Выплата будет на каждого ребенка.

Президент напомнил, что в этом году в силу эпидемиологических ограничений отменены детские елки, мероприятия в театрах, детских студиях. А праздник связан с ожиданиями, надеждами.

- Сегодня утром пришло смс-сообщение о зачислении социальной выплаты, - говорит Анна. – У меня двое детей 4 и 5 лет, поэтому мне зачислены 10 000 рублей. Подарки под елочку мы уже купили, а эти деньги потратим на отдых детей в новогодние каникулы, купим новые коньки. Конечно, мы рады такому подарку.