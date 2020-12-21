«Девелопмент-Юг» вошел в ТОП-3 добросовестных застройщиков Перми

Фото: «Девелопмент-Юг»

Федеральный застройщик «Девелопмент-Юг» стал лидером рейтинга добросовестных застройщиков Перми – 2020. Девелопер занял 2 место в городе. Максимальные позиции корпорация занимает по соблюдению сроков возведения домов и оценке финансовых возможностей компании.

Отметим, что корпорация «Девелопмент-Юг» в Перми строит всего 6 лет, при этом ей удалось подняться выше местных застройщиков, которые уже много лет на рынке города, и занять лидирующие позиции в рейтинге. Российское общество социологов Агентство «СВОИ» составило «Рейтинг добросовестных застройщиков Перми – 2020». По итогам исследования, эксперты оценили надежность компании «Девелопмент-Юг» в 4,31 «звезд» из пяти. Этот показатель входит в тройку лучших. Отметим, что по сравнению с рейтингом 2018 года, оценка надежности застройщика выросла на 0,22 «звезд», а позиция в рейтинге с четвертой выросла до второй.

В исследовании специалисты агентства «СВОИ» опирались на 14 критериев надежности строительных компаний. Основные из них: соблюдение сроков сдачи объектов, устойчивость финансового ресурса, общее качество возводимых домов, мнение экспертов по недвижимости. Интересно, что в оценке компаний по установленным критериям участвовали не только эксперты, но и жители города и новостроек, возведенных участниками рейтинга.

Самым значимым фактором авторы исследования считают соблюдение сроков сдачи объектов. Причем, этот параметр оценивали и собственники квартир, и специалисты.

В ходе исследования, аналитики опросили экспертов: какую из строительных организаций они бы могли рекомендовать. Более половины респондентов (52%) советуют своим клиентам и друзьям застройщика «Девелопмент-Юг».