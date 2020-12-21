В Роспотребнадзоре рассказали, сколько человек заболели коронавирусом в территориях Пермского края

Больше всего заболевших - в Перми. Фото: Иван МАКЕЕВ

По последним данным Роспотребнадзора в Прикамье выявили 333 случая заражения коронавирусной инфекцией. Новые заболевшие обнаружены в 36 территориях региона, назовем их.

Больше всего жителей с COVID-19 в Перми – 171 заболевший. На втором месте по Березовский округ – 18, на третьем – Пермский район, там 14 заболевших.

В Чусовом и Куеде коронавирусная инфекция подтвердилась у 11 жителей, в Большесосновском районе – у 10, в Лысьве – у 9. В Октябрьском и Карагае обнаружено по 8 инфицированных COVID-19, в Березниках и Верещагино – 6. По 5 человек с ковидом выявлено в Александровске, Звездном, Чайковском, Добрянке и Кунгурском районе.

Еще по 3 заболевших в Суксуне, Соликамске, Гремячинске, Барде, Уинском округе.По 2 жителя с коронавирусной инфекцией обнаружено в 6 муниципалитетах: Орде, Кудымкаре, Горнозаводске, Кудымкарском округе, Осе и Кишерти.

По одному заболевшему в 9 территориях Пермского края: Юрла, Кочево, Елово, Юсьва, Губаха, Сива, Ильинское, Краснокамск и Очер.

Всего в Пермском крае выявлено 26988 заболевших. Случаи заражения коронавирусом есть во всех территориях Прикамья.