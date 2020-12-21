МЧС Пермского края предупреждает: порывы ветра могут быть до 17 м/с

В отдельных районах Прикамья ожидается поземок, метель. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Минувшие выходные выдались морозными в Пермском крае. Сегодня столбик термометра поползет вверх. Однако в МЧС сообщают, что по данным Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 20-21 декабря в регионе будет ветрено.

По краю ожидается облачно, с прояснениями, ночью небольшой снег, по северу до умеренного, по крайнему югу преимущественно без осадков, днем снег. В отдельных районах поземок, метель.

Ветер ночью западный, юго-западный, днем юго-западный, южный 7-12 м/с, местами порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью –17,–12°, при прояснениях до - 22°, днем –10,–5°, по востоку местами до –13°.