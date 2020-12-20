Фото: Дмитрий Махонин/instagram

До конца следующей недели в Пермь поставят еще шесть новых трамваев «Львенок». Об этом со ссылкой на Instagram губернатора Пермского края Дмитрия Махонина сообщает издание business-class.

- Сперва они пройдут обкатку – специалисты проверят исправность всех аппаратов, после чего выпустят их на линии. Еще 9 трамваев ожидаем в новом году, - сообщил глава региона.

Каждый вагон новых трамваев оснащен современным оборудованием: навигатором, информтабло, системами учета пассажиропотока и видеоконтроля. Большое преимущество этой марки трамваев в том, что они низкопольные, поэтому маломобильные граждане и мамы с колясками смогут легко и безопасно зайти в транспорт в любую погоду.