«Грустно смотреть на такую игру». «Парма» проиграла «Зелена Гуре» в домашнем матче

Фото: Баскетбольный клуб «ПАРМА» (Пермский край)/ВКонтакте

Сегодня в УДС «Молот» состоялся баскетбольный матч между пермским клубом «Парма» и польской командой «Зелена-Гура». Пермяки уступили полякам на своем стадионе со счетом 79:85. Спортивные обозреватели предполагали такой исход поединка и до начала матча отдавали предпочтение польскому клубу, а пермские болельщики до последнего верили в победу своей команды. После игры они активно обсуждали причины поражения «Пармы». Наиболее вескими называли плохое судейство, частые потери пермских баскетболистов и неважную игру баскетболиста Роберта Джонсона.

«Судьи, конечно, сегодня сказочные... И тьма потерь... Но сколько матчей мы еще будем наблюдать, как Джонсон откатывает команду назад, прежде чем сделаем выводы?»

«Подбор мы сливаем конкретно. К судьям тоже есть вопросы. Ну и с Джонсоном нужно разговаривать. Но все же я верю в нашу команду».

«Из матча в матч проигрываем борьбу под щитом, половину атак выводит Ивлев с Марексом, розыгрыш 50/50 отсутствует, Джонсон адаптируется уже второй сезон, может, пора проявить смелость руководству и сделать изменения в составе? Ведь видны же слабые места!»