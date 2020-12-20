В Пермском крае открыли четвертую ледовую переправу через реку Сылва

Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю

В Кунгурском районе открылась ледовая переправа через реку Сылва вблизи поселка Ильича и села Насадка Кунгурского.

В ГУ МЧС по Пермскому краю сообщают, что длина переправы составляет 2750 метров, а максимальный вес автомобилей не должен превышать трех тонн. Таким образом в Пермском крае открыты уже 4 ледовых переправы:

Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю

Госинспекция по маломерным судам Пермского края напоминает:

- пользоваться несанкционированными ледовыми переправами запрещено и опасно для жизни!

- выезжать на лед нужно медленно, без толчков и торможений, со скоростью не более 10 км/час;

- перед выездом на лед необходимо отключить блокировку дверей, отстегнуть ремни безопасности;

- на ледовой переправе запрещено допускать остановки, рывки, развороты, обгоны автомобилей и заправку их горючим;

- нельзя допускать нагрузки, превышающие грузоподъемность льда;

- перемещение транспортных средств при плохой видимости (туман или пурга) осуществлять не рекомендуется.