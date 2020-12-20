В Пермском крае школьникам и студентам на дистанте выдадут еще 21 тысячу продуктовых наборов

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На следующей неделе в Пермском крае будет организована вторая выдача продуктовых наборов школьникам и студентам, учащимся на дистанте. Дополнительную поддержку получат школьники из малоимущих семей, дети с ОВЗ, учащиеся 5, 8 и 10 классов школ и студенты техникумов и колледжей в пяти городах края: Перми, Березников, Соликамска, Чайковского и Кунгура. Всего будет выдано 21 тысяча продуктовых наборов.

- Вся подробная информация о дате и месте выдачи размещена на официальных сайтах школ, техникумов и колледжей. Учебные организации формируют пофамильные списки на получение сухпайка и доводят информацию через классных руководителей, - сообщили в оперштабе.