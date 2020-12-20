В Пермском крае выявили 333 новых заболевших коронавирусом

С начала пандемии и на 20 декабря в регионе выявлено 26 988 случаев заражения COVID-19 Фото: архив "КП"

По данным Роспотребнадзора, за минувшие сутки в Пермском крае выявлено 333 новых случая заражения коронавирусом: 131 человек проходит лечение в больницах, 202 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Из 333 новых инфицированных 146 мужчин и 187 женщин. Среди зараженных 11 детей. Из взрослого населения: от 15 до 29 лет – 28 человек, от 30 до 49 лет – 80 человек, 128 в возрасте 50-64 и 86 человек старше 65 лет.

- Заболевшим назначено соответствующее лечение. Круг контактировавших лиц определен, - сообщили в Роспотребнадзоре.

Также за минувшие сутки от COVID-19 скончались 19 человек. В больницах находится 1941 пациент. С начала пандемии и на 20 декабря в регионе выявлено 26 988 случаев заражения коронавирусом.