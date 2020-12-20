В ночь на понедельник по югу края также еще будет достаточно морозно Фото: архив "КП"

По прогнозам специалистов ГИС-центра ПГНИУ, на следующей неделе в Перми может потеплеть до 0 градусов.

В воскресенье, 20 декабря, на юге Пермского края сохранится малооблачная погода без осадков. Столбик термометра будет колебаться от -18 до -23°. По северу потеплеет до -15°, усилится юго-западный ветер, вечером уже возможен снег.

В Перми день будет в основном малооблачным с температурой -17…-19°. В ночь на понедельник по югу края также еще будет достаточно морозно -20…-22°, а по северу потеплеет до -10…-15°.

- Таким образом, похолодание на юге края окажется сильнее и продолжительнее, чем на севере, - говорит инженер ГИС-центра Андрей Шихов. - Предварительно, в начале следующей недели в Пермском крае ожидается ветреная погода, порывы могут достигать 12 метров в секунду, на большей части края пройдет снег, по северу снегопады будут значительными. На севере края 22 декабря ожидается кратковременное потепление до 0…-3°, но доберется ли оно до Перми – пока неясно. По югу края температура вряд ли превысит отметки -8…-10°.