«Из машины пропал видеорегистратор». Муж погибшей в ДТП в Прикамье женщины ищет свидетелей

Фото: Березники [ЧП] Новости/VK

- После аварии из нашей машины пропал видеорегистратор, - рассказал «КП» муж погибшей в аварии 36-летней женщины. - Сейчас я ищу свидетелей произошедшего, либо тех, у кого остались записи с видеорегистратора.

Напомним, смертельная авария произошла в пятницу, 11 декабря около 13.00 на трассе Кунгур — Соликамск. По предварительной информации, 46-летний водитель МАЗ с полуприцепом выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем Hyundai, которым управляла 36-летняя женщина. В результате столкновения водитель легкового автомобиля погибла на месте. По факту ДТП правоохранителями проводится проверка.

Фото: Арсений Трофимов

В день трагедии погибшая женщина ехала на работу, а дома ее ждали двое маленьких детей. Всех, кто обладает какой-либо информацией о ДТП, муж погибшей просит сообщать ему на страницу в социальной сети