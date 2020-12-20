В Перми автобусы №4 и №30 изменят маршрут

- Фото: Василий Вахрин

С 21 декабря маршрут автобуса №4 будет продлен по улице КИМ до Дворца спорта «Молот».

Как сообщили в департаменте транспорта администрации Перми, автобус №4 от улицы Дружбы будет ехать по улицам Тургенева, КИМ, Циолковского, Лебедева, Индустриализации. В обратном направлении – по улицам КИМ, Тургенева, Макаренко и далее по маршруту следования. Также на маршруте появятся дополнительные остановки: «улица Тургенева (по улице КИМ)», «улица Василия Соломина», «Дворец спорта «Молот».

При этом из маршрута исключат остановки по улице Дружбы и на площади Дружбы. На этом участке начнет ездить автобус №30, который от площади Дружбы будет продлен по улицам Дружбы, Тургенева до улицы Макаренко с остановками: «улица Дружбы», «улица Тургенева», «улица Макаренко».