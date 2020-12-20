За сутки коронавирус выявили в 33 территориях Пермского края

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За минувшие сутки в Прикамье зафиксировано 329 случаев заражения коронавирусном. По данным Роспотребнадзора, новые заболевшие обнаружены в 33 территориях региона.

Больше всего жителей с COVID-19 -169 - выявлено в Перми. На втором месте по заболеваемости Суксунский городской округ – 39 инфицированных, на третьем – Верещагинский городской округ, где зафиксировано 18 заболевших.

В Осинском городском округе коронавирусная инфекция диагностирована у 13 прикамцев, в Березниках – у 10, в Кишертском муниципальном районе – у 8. Помимо этого, в Пермском муниципальном районе обнаружено 7 жителей с COVID-19, а в Чернушинском городском округе – 6. В Гремячинском, Добрянском и Чусовском городских округах выявлено по 5 человек с ковидом.

Еще по 4 заболевших зафиксировано в Большесосновском, Карагайском и Куединском муниципальных районах.

По 3 жителя с коронавирусной инфекцией обнаружено в Октябрьском и Чердынском городских округах, а также в Березовском и Ординском муниципальных округах. По 2 инфицированных выявлено в Гайнинском муниципальном округе, Горнозаводском, Лысьвенском и Соликамском городских округах.

Кроме того, по одному заболевшему обнаружено в 11 территориях Пермского края. Это Губаха, Кунгур, Еловский муниципальный район, Кочевский, Кудымкарский, Уинский и Юрлинский муниципальные округа, Краснокамский, Нытвенский, Оханский и Очерский городские округа.

Всего в Пермском крае выявлено 26665 заболевших. Случаи заражения коронавирусом есть во всех территориях Прикамья.