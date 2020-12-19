В Перми окончены поиски женщины, пропавшей из частного дома престарелых

Пропавшую женщину осмотрели медики. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

- Найдена, жива, просьба снять репосты, всем спасибо за помощь! – написали волонтеры поискового отряда им. Ирины Бухановой.

Где была обнаружена женщина, кто ее нашел, а также, где находилась пропавшая пенсионерка, не сообщается. Напомним, днем 19 декабря из частного дома престарелых в Свердловском районе пропала пожилая женщина.

85-летняя женщина ушла из сестринского ухода на улице Чернышевского, 1 и несколько часов о ее судьбе ничего не было известно. У женщины не было даже верхней одежды, а на улице мороз – до минус 25 градусов.

Около 22.00 стало известно, что поиски пропавшей пенсионерки завершены успешно.

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Волонтеры распространяют по соцсетям ориентировку и просят пермяков помочь в ее розыске (Подробнее...)