«На улице минус 20, а она без верхней одежды». В Перми из частного дома престарелых пропала пенсионерка

Если вы видите рядом с собой пропавшую женщину – позвоните в полицию или в поисковый отряд. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Если вы увидели рядом с собой эту женщину – позвоните в полицию или в поисковый отряд, - просят пермяков волонтеры поискового отряда им. Ирины Бухановой.

Днем 19 декабря из частного дома престарелых в Свердловском районе пропала пожилая женщина.

85-летняя Валентина Ивановна Р. ушла из сестринского ухода на улице Чернышевского, 1, с тех пор о ее судьбе ничего не известно. У женщины не было даже верхней одежды, а на улице мороз – до минус 25 градусов.

Приметы: рост 160 см, худощавого телосложения, волосы седые короткие, глаза.

Была одета: темный вельветовый халат, серая вязаная кофта, темная шаль, темные штаны, резиновые полусапожки с мехом.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении женщины, просят позвонить в полицию или по телефону (342) 204-49-04.

Через несколько часов после исчезновения стало известно, что пропавшую женщину нашли живой. Подробнее об этом здесь.